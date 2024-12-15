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Филипп Киркоров отомстил Галкину* за злые шутки о нём

1:06
Шоу-бизнес

Когда-то Филипп Киркоров водил дружбу с Максимом Галкиным*, мужем Аллы Пугачёвой и был едва ли не единственным, кто открыто поддержал пару после их отъезда из России в 2022 году.

Филипп Киркоров
Фото: Канал t.me/kstatishow by Скриншот канала t.me/kstatishow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Филипп Киркоров

Алла Пугачёва не оценила преданность бывшего супруга, а Галкин* включил в свою концертную программу серию едких шуток о Киркорове. Филипп долго хранил молчание по этому поводу, но на съёмках шоу "Кстати" решил ответить беглому юмористу той же монетой.

Артист появился в студии в сверкающем свитере и блеснул остротой намекнув на мужа примадонны.

"Галки мой свитер не унесут, они все улетели туда! Галок больше нет!" — съязвил Киркоров. в ответ на реплику Азамата Мусагалиева.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачёва вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Также их часто видели в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

*Признан иноагентом на территории РФ

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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