Филипп Киркоров отомстил Галкину* за злые шутки о нём

Когда-то Филипп Киркоров водил дружбу с Максимом Галкиным*, мужем Аллы Пугачёвой и был едва ли не единственным, кто открыто поддержал пару после их отъезда из России в 2022 году.
Алла Пугачёва не оценила преданность бывшего супруга, а Галкин* включил в свою концертную программу серию едких шуток о Киркорове. Филипп долго хранил молчание по этому поводу, но на съёмках шоу "Кстати" решил ответить беглому юмористу той же монетой.
Артист появился в студии в сверкающем свитере и блеснул остротой намекнув на мужа примадонны.
"Галки мой свитер не унесут, они все улетели туда! Галок больше нет!" — съязвил Киркоров. в ответ на реплику Азамата Мусагалиева.
Напомним, в 2022 году Алла Пугачёва вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Также их часто видели в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.
*Признан иноагентом на территории РФ
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.
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