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На шоу в Беларуси Ольгу Бузову сравнили с Дженнифер Лопес

0:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в своём Телеграм-канале выложила видеоролик, где станцевала под песню "Russian girl" на фоне занавеса из серебристого дождя.

Ольга Бузова
Фото: Канал t.me/byzovahouse by Скриншот канала t.me/byzovahouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Бузова

Полупрозрачное кружевное мини платье, серебристые украшения, колготки в сеточку с цветочками и подпись "Сегодня такая" не оставили подписчиков равнодушными.

Многие раскритиковали и причёску с чёлкой и наряд, называя ткань тюлью. Общий образ назвали вульгарным и посоветовали сменить стилиста, одевающего её как куртизанку в костюмы из секс-шопа.

Как оказалось, Ольга выложила этот пост будучи в составе жюри шоу "фактор.by" в Беларуси. Певица назвала Минск вторым домом, а зрители рассмотрели в её новом образе сходство с Дженнифер Лопес.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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