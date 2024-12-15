На шоу в Беларуси Ольгу Бузову сравнили с Дженнифер Лопес

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова в своём Телеграм-канале выложила видеоролик, где станцевала под песню "Russian girl" на фоне занавеса из серебристого дождя.

Фото: Канал t.me/byzovahouse by Скриншот канала t.me/byzovahouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова

Полупрозрачное кружевное мини платье, серебристые украшения, колготки в сеточку с цветочками и подпись "Сегодня такая" не оставили подписчиков равнодушными.

Многие раскритиковали и причёску с чёлкой и наряд, называя ткань тюлью. Общий образ назвали вульгарным и посоветовали сменить стилиста, одевающего её как куртизанку в костюмы из секс-шопа.

Как оказалось, Ольга выложила этот пост будучи в составе жюри шоу "фактор.by" в Беларуси. Певица назвала Минск вторым домом, а зрители рассмотрели в её новом образе сходство с Дженнифер Лопес.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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