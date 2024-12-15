Мария Погребняк впервые показала результат пластической операции у Тимура Хайдарова

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк, которая ранее призналась, что ей удалили малярные мешки под глазами, опубликовала видео в своём телеграм-канале и выразила "огромную благодарность" хирургу Тимуру Хайдарову и его коллеге Камилю Гаджиеву.

Фото: Канал t.me/Mariapogas by Скриншот канала t.me/Mariapogas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Погребняк

Она восторженно отнеслась к своему преображению и похвалила специалистов клиники за профессионализм.

"Их уникальный подход заключается в том, что они чувствуют, как сделать так, чтобы раскрыть женскую красоту и чтобы после пластической операции человек выглядел гармонично, а результаты смотрелись естественно и натурально", — написала Мария.

Погребняк уточнила, что это только промежуточный результат. Спустя две недели после операции многодетная мама чувствует невероятную уверенность.

"Смотрим и стараемся не завидовать!", — заключила она.

Уточнения

Мария Владимировна Погребняк (род. 1 июля 1996, Гатчина) — российская регбистка, нападающая клуба "ЦСКА" и женской сборной России по регби-7. Мастер спорта России.



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