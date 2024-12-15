Уилл Смит заявил, что не причастен к преступлениям Пи Дидди

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ещё один фигурант "списка Пи Дидди" — Уилл Смит, обладатель "Оскара" и давний приятель Шона Комбса.

Фото: flickr.com by Дик Томас Джонсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уилл Смит

Актёр и музыкант во время своего концерта назвал обвинения "чёртовой ложью" и попросил не приписывать ему чужие грехи.

"В мире, в котором мы сейчас находимся, действительно сложно отличить реальность от правды. Я не говорил об этом публично, но я просто хотел сказать это очень четко. Я не имею никакого отношения к Паффи, так что вы можете закончить со всеми этими мемами", — заявил артист.

Он заявил, что не имеет ничего общего с "глупым дерьмом" и "даже близко не стоял с этим человеком". Главный аргумент актера: "мне даже не нравится детское масло!"

Однако пользователи сети скептически отнеслись к заявлению актёра, припомнив сотни, если не тысячи совместных фото с Пи Дидди. Они предлагают Смиту объяснить свои собственные многочисленные прегрешения — от рукоприкладства на "Оскаре" до странного расставания с Джадой Пинкетт-Смит.

"То есть обвинения в сексуальном насилии для него просто шутка? Ясно-понятно", — пишут они.

Уточнения

Уи́ллард Кэ́рролл (Уи́лл) Смит Второй — американский актёр, режиссёр и хип-хоп-исполнитель.



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