Уилл Смит заявил, что не причастен к преступлениям Пи Дидди

Ещё один фигурант "списка Пи Дидди" — Уилл Смит, обладатель "Оскара" и давний приятель Шона Комбса.
Актёр и музыкант во время своего концерта назвал обвинения "чёртовой ложью" и попросил не приписывать ему чужие грехи.
"В мире, в котором мы сейчас находимся, действительно сложно отличить реальность от правды. Я не говорил об этом публично, но я просто хотел сказать это очень четко. Я не имею никакого отношения к Паффи, так что вы можете закончить со всеми этими мемами", — заявил артист.
Он заявил, что не имеет ничего общего с "глупым дерьмом" и "даже близко не стоял с этим человеком". Главный аргумент актера: "мне даже не нравится детское масло!"
Однако пользователи сети скептически отнеслись к заявлению актёра, припомнив сотни, если не тысячи совместных фото с Пи Дидди. Они предлагают Смиту объяснить свои собственные многочисленные прегрешения — от рукоприкладства на "Оскаре" до странного расставания с Джадой Пинкетт-Смит.
"То есть обвинения в сексуальном насилии для него просто шутка? Ясно-понятно", — пишут они.
Уи́ллард Кэ́рролл (Уи́лл) Смит Второй — американский актёр, режиссёр и хип-хоп-исполнитель.
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