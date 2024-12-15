В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи Сети, осудили поведение рэп-исполнителя Natan в шоу на выживание. Женатый артист закрутил романы с блогершей Лерчек и певицей Бьянкой, но в итоге остался и без жены и без любовниц. Публика объявила ему бойкот и уже пошли разговоры о закате его карьеры как певца.

Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Natan

И тут Natan записал трек-исповедь "Не святой", выложив анонс в своих соцсетях.

"Как много знающих как жить. Как мало счастливо живущих… "Не святой" уже на всех площадках", — написал он на своей странице, а подписчики увидели в этом попытку вернуть интерес зрителей.

Кто-то предположил, что история с якобы изменами была прогревом перед презентацией нового трека.

"Если позориться, то позориться до конца", "Чувак упивается второй волной своей забытой славы. Дайте ему покайфовать", "Скользкий тип, растерявший свое достоинство напрочь", — пишут пользователи сети

Но остались и преданные поклонники, призывающие не осуждать любимого исполнителя и прекратить строить из себя святош.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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