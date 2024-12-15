Добровинский рассказал, что у бывшего мужа Алсу нет отбоя от женщин

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Александр Добровинский, известный адвокат, представляющий в суде интересы бизнесмена Яна Абрамова, бывшего мужа певицы Алсу, поделился своими наблюдениями о том, что у холостяка нет отбоя от женщин. Многие дамы мечтают познакомиться с миллиардером.

Фото: vk.com by канал Астрология с Еленой Тощаковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алсу с мужем

В программе "Завтрак со звездой" правозащитник отметил, что Ян Абрамов стал главным холостяком в стране, и за его внимание готовы бороться.

"Не проходит и дня, чтобы мне не звонили люди, с которыми я не виделся годами. Звонят дамы разного возраста и говорят: "Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым". Даже на улице подходят люди и просят познакомить их с ним", — поделился адвокат.

Он выразил уверенность, что женщины надеются получить кругленькую сумму денег при разводе с бизнесменом. Стоит напомнить, что экс-возлюбленной Алсу он предлагал 2,5 млрд рублей.

Ранее актриса Полина Максимова рассказала, что попала в аварию на съёмках.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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