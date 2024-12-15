Актриса Полина Максимова попала в аварию на съёмках известного фильма

Актриса Полина Максимова рассказала, что во время съёмок второй части фильма "Чебурашка" в Абхазии попала в аварию. По её словам, после этого у неё появилась фобия.
В программе "Шоу Воли" артистка объяснила, что ехала на машине в аэропорт. Сзади на большой скорости въехала другая машина, и их автомобиль по инерции столкнулся с впереди стоящим.
"Мы снимаем продолжение "Чебурашки", было несколько смен. Пока я ехала в аэропорт, в нас врезалась машина. Наша машина по силе инерции въехала в следующую. До детей, которые ехали сзади, оставалось всего три сантиметра. На самом деле это была жуткая история", — поделилась Максимова.
Актриса не стала скрывать, что планирует отказываться от съёмок в Абхазии и в будущем будет требовать более безопасный транспорт для перевозки — например, джип.
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Полина Влади́мировна Макси́мова (род. 12 июля 1989, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая.
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