Актриса Полина Максимова попала в аварию на съёмках известного фильма

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Актриса Полина Максимова рассказала, что во время съёмок второй части фильма "Чебурашка" в Абхазии попала в аварию. По её словам, после этого у неё появилась фобия.

Фото: vk.com by канал Фильмы и мультфильмы для всей семьи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Максимова

В программе "Шоу Воли" артистка объяснила, что ехала на машине в аэропорт. Сзади на большой скорости въехала другая машина, и их автомобиль по инерции столкнулся с впереди стоящим.

"Мы снимаем продолжение "Чебурашки", было несколько смен. Пока я ехала в аэропорт, в нас врезалась машина. Наша машина по силе инерции въехала в следующую. До детей, которые ехали сзади, оставалось всего три сантиметра. На самом деле это была жуткая история", — поделилась Максимова.

Актриса не стала скрывать, что планирует отказываться от съёмок в Абхазии и в будущем будет требовать более безопасный транспорт для перевозки — например, джип.

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Уточнения

Полина Влади́мировна Макси́мова (род. 12 июля 1989, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая.



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