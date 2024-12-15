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Адвокат Михаила Ефремова рассказал, правда ли артист сыграет Деда Мороза в колонии

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат актёра Михаила Ефремова, Юрий Падалко, опроверг слухи о том, что артист сыграет роль Деда Мороза в колонии.

Михаил Ефремов
Фото: vk.com by канал RTVI Развлечения, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Ефремов

Как сообщает "Комсомольская правда", Падалко заявил, что эти новости являются вымыслом недоброжелателей.

"К сожалению, в последнее время в интернете появляется много ложной информации о Михаиле Ефремове. Мне очень неприятно видеть и тем более комментировать такие публикации", — отметил он.

Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что Михаил Ефремов может сыграть роль Деда Мороза в театральной постановке, которая будет проходить в колонии. По данным журналистов, таким образом актёр планирует улучшить своё личное дело и выйти на свободу условно-досрочно в 2025 году.

Ранее Ирина Дубцова поделилась своими мыслями о том, ревнует ли она сына к его избраннице.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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