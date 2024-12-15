Анна Ковальчук подтолкнула дочь к необычному бизнесу и поддерживает её, заказывая продукцию

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Ковальчук — успешная актриса и мать двоих детей, которые могут пойти по её стопам. Например, дочь Злата, рождённая в браке с актёром Анатолием Ильченко, с малых лет участвует в съёмках.

Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Ковальчук

Девушка окончила юрфак университета, но часто снимается в кино и телепроектах, включая "Последний герой".

Злата также занимается бизнесом — готовит и продаёт полезные экокаши. Возможно, её вдохновили мамины страдания на работе, где приходится довольствоваться случайными перекусами.

"Я не попрошайничаю, а заказываю ее экокаши на маркетплейсе. Открываю коробочку, завариваю и думаю: "Господи, меня дочь кормит. Это же просто прекрасно", — рассказывает Анна Ковальчук.

Уточнения

А́нна Леони́довна Ковальчу́к (род. 15 июня 1977 года, Нойштрелиц, ГДР) — российская актриса театра и кино, телеведущая.



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