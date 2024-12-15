Ирина Дубцова призналась, ревнует ли сына к его возлюбленной

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Певица Ирина Дубцова рассказала, что не ревнует своего совершеннолетнего сына Артёма к его возлюбленной Тони Худяковой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Дубцовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Дубцова

Молодой человек регулярно делает для Тони роскошные подарки. Например, на день рождения он подарил ей кольцо-гвоздь Cartier из розового золота с бриллиантами, стоимость которого составляет 1,5 миллиона рублей.

Ирина Дубцова утверждает, что её наследник тоже дарит ей подарки и уделяет необходимое внимание.

"Я совершенно не ревную! Я счастлива, потому что счастлив мой ребёнок", — пояснила певица в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Несмотря на то, что Артём занимается бизнесом и учится в МГИМО, Ирина Дубцова называет его "маленьким зайчиком".

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Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).



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