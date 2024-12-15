Беременная дочь Заворотнюк рассказала о состоянии: столько новых изменений в теле и сознании

Анна Заворотнюк, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась радостной новостью: она ждёт своего первого ребёнка. Она рассказала о своём самочувствии.
В своём блоге модель опубликовала редкие кадры, на которых видно её округлившийся живот, и извинилась за долгое отсутствие в социальных сетях. Анна рассказала, что для неё всё это в новинку.
"Это очень важный момент для меня. Всё происходит впервые, и я чувствую столько новых ощущений и изменений не только в теле, но и в сознании. Я безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива", — написала Заворотнюк.
Поклонники искренне порадовались за Заворотнюк и отметили, что её мама с небес послала ей малыша.
Ранее Данила Козловский был замечен в компании Андрея Макаревича*, который признан в РФ иностранным агентом.
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.