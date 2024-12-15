Беременная дочь Заворотнюк рассказала о состоянии: столько новых изменений в теле и сознании

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анна Заворотнюк, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась радостной новостью: она ждёт своего первого ребёнка. Она рассказала о своём самочувствии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Заворотнюк

В своём блоге модель опубликовала редкие кадры, на которых видно её округлившийся живот, и извинилась за долгое отсутствие в социальных сетях. Анна рассказала, что для неё всё это в новинку.

"Это очень важный момент для меня. Всё происходит впервые, и я чувствую столько новых ощущений и изменений не только в теле, но и в сознании. Я безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива", — написала Заворотнюк.

Поклонники искренне порадовались за Заворотнюк и отметили, что её мама с небес послала ей малыша.

Ранее Данила Козловский был замечен в компании Андрея Макаревича*, который признан в РФ иностранным агентом.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.