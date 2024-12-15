Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать выбор между взрослой собакой и щенком
Семь элементов, которые могут испортить интерьер гостиной, сделав его дешёвым
Миллион туристов за сезон: амбициозный проект в Караколе
Ирина Дубцова призналась, ревнует ли сына к его возлюбленной
Макароны по-флотски: что категорически нельзя добавлять в рецепт
Настоящий эликсир молодости! Названо упражнение против старости
Стоит ли покупать орхидею? 6 причин, почему цветок сложно выращивать
Беременная дочь Заворотнюк рассказала о состоянии: столько новых изменений в теле и сознании
Беспилотный дирижабль МГТУ — прорыв в аэростатике

Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича*

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр и режиссёр Данила Козловский посетил зарубежное мероприятие вместе с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем* (признан в РФ иноагентом). Их совместное фото опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Данила Козловский
Фото: vk.com by канал Солодников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Данила Козловский

Известно, что Данила Козловский по просьбе художественного руководителя Льва Додина приостановил свою работу в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы. Также актёр не снимается в российском кино, так как оказался в "сером" списке актёров.

Андрей Макаревич покинул Россию в 2022 году, не поддержав проведение специальной военной операции на Украине. Сейчас он живёт в Израиле вместе с четвёртой женой и их общим сыном.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о том, как Олег Майами оскорбил её из-за внешности.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Недвижимость
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий Аудио 
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Недвижимость
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Последние материалы
Как сделать выбор между взрослой собакой и щенком
Семь элементов, которые могут испортить интерьер гостиной, сделав его дешёвым
Миллион туристов за сезон: амбициозный проект в Караколе
Ирина Дубцова призналась, ревнует ли сына к его возлюбленной
Макароны по-флотски: что категорически нельзя добавлять в рецепт
Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию
Настоящий эликсир молодости! Названо упражнение против старости
Стоит ли покупать орхидею? 6 причин, почему цветок сложно выращивать
Беременная дочь Заворотнюк рассказала о состоянии: столько новых изменений в теле и сознании
Беспилотный дирижабль МГТУ — прорыв в аэростатике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.