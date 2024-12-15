Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича*

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Актёр и режиссёр Данила Козловский посетил зарубежное мероприятие вместе с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем* (признан в РФ иноагентом). Их совместное фото опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Фото: vk.com by канал Солодников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Данила Козловский

Известно, что Данила Козловский по просьбе художественного руководителя Льва Додина приостановил свою работу в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы. Также актёр не снимается в российском кино, так как оказался в "сером" списке актёров.

Андрей Макаревич покинул Россию в 2022 году, не поддержав проведение специальной военной операции на Украине. Сейчас он живёт в Израиле вместе с четвёртой женой и их общим сыном.

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Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



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