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Анна Хилькевич вспомнила, как Олег Майами оскорбил её во время проб в кино

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич вспомнила свою первую встречу с певцом Олегом Майами, который, по её словам, сделал ей замечание о внешности, назвав её "деревенской".

Анна Хилькевич
Фото: vk.com by канал ViDuck | Архив №24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

По словам артистки, они встретились на пробах, где им предстояло сыграть эмоциональную сцену. Во время работы Олег Майами высказал своё мнение о внешности Хилькевич.

Анна призналась, что заявление певца её обидело, но она решила не устраивать разборок.

"Он сказал мне: "Ну, у тебя, конечно, внешность такая… деревенская". Я проглотила это, но что это такое?!" — возмутилась Анна в шоу Карины Нигай "Сплетница".

Ведущая проекта уточнила, почему актриса не стала выяснять отношения с Олегом Майами, а телеведущий Иван Чуйков удивился, что именно Олег Майами сделал подобное замечание.

Ранее стало известно, почему принц Гарри так спешил жениться на Меган Маркл.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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