Актриса с русско-украинскими корнями снялась в голливудском триллере

Ольга Куриленко, Джереми Ирвин, Хера Хильмар и Келси Грэммер снялись в экшн-триллере "Турбулентность" (Turbulence) режиссёра Клаудио Фаха и сценариста Энди Мейсона, авторов фильма-ужасов "Из глубины" (2024).
По сюжету "Турбулентности", молодая супружеская пара Зак и Эмми отправляются в путешествие на воздушном шаре над горным хребтом, чтобы вдохнуть новые эмоции в отношения.
Когда к ним присоединяется третий пассажир, Джулия, всё резко меняется. И это происходит на высоте в пять тысяч метров.
Фильм снимался в Доломитовых Альпах и Лондоне, а также в студии Twickenham. Сейчас он на стадии постпродакшна.
О́льга Константи́новна Куриле́нко (фр. Olga Kurylenko, укр. О́льга Костянти́нівна Куриле́нко; род. 14 ноября 1979, Бердянск, Украинская ССР, СССР) — французская киноактриса и модель.
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