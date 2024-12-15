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Джиган рассказал о требованиях к бойфренду своей 13-летней дочери-официантки

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Шоу-бизнес

В рамках юмористической передачи Comedy Club известный рэпер и многодетный отец Джиган, рассказал о своих требованиях к потенциальным ухажёрам старшей дочери Ариелы.

Джиган
Фото: YouTube канал MOMENTS by Скриншот видео YouTube канала MOMENTS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джиган

13-летняя девушка устроилась работать официанткой, и музыкант уверен, что вскоре у неё появятся поклонники. Джиган заявил, что у него строгие критерии к будущему зятю. Молодому человеку предстоит строгий фейс-контроль.

«Парень должен иметь высшее образование, стремиться к развитию и быть не ленивым".

Ведущий шоу комик Павел Воля не упустил случая поиронизировать над гостем.

"Джига, ты же понимаешь, что сам бы этот кастинг не прошёл?» — заметил он.

Джиган с 2012 года состоит в браке с Оксаной Самойловой. Вместе они воспитывают четверых детей: трёх дочерей и сына — Ариелу, Лею, Майю и Давида.

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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