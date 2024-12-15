Джиган рассказал о требованиях к бойфренду своей 13-летней дочери-официантки

В рамках юмористической передачи Comedy Club известный рэпер и многодетный отец Джиган, рассказал о своих требованиях к потенциальным ухажёрам старшей дочери Ариелы.
13-летняя девушка устроилась работать официанткой, и музыкант уверен, что вскоре у неё появятся поклонники. Джиган заявил, что у него строгие критерии к будущему зятю. Молодому человеку предстоит строгий фейс-контроль.
«Парень должен иметь высшее образование, стремиться к развитию и быть не ленивым".
Ведущий шоу комик Павел Воля не упустил случая поиронизировать над гостем.
"Джига, ты же понимаешь, что сам бы этот кастинг не прошёл?» — заметил он.
Джиган с 2012 года состоит в браке с Оксаной Самойловой. Вместе они воспитывают четверых детей: трёх дочерей и сына — Ариелу, Лею, Майю и Давида.
Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.
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