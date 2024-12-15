Стас Пьеха рассказал, чем сейчас занимается его звёздная бабушка Эдита Пьеха

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уже довольно долгое время Эдита Пьеха не появляется на публике и живёт затворницей в своем загородном доме под Санкт-Петербургом, пишет Московский Комсомолец.

Фото: Архив Льва Медведева by Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эдита Пьеха

По словам её внука Стаса Пьехи, уединение Эдиты Станиславовны — это её осознанное решение. Сказалась усталость от постоянных гастролей и внимания прессы. Певица с возрастом стала искать размеренности и покоя.

"Она сама так захотела: ей 87 лет. Конечно, её любят и помнят. Да и как её забудешь? В то время не было такого количества артистов, как сейчас, а они были настоящими звёздами", — поделился музыкант.

Сейчас у Эдиты Станиславовны нет прежних забот и насыщенной жизни, она наслаждается времяпровождением на диване. У неё появилась возможность просто смотреть телевизор и читать книги. Летом певица много времени проводит в саду, но с наступлением холодов чаще остается дома.

"Она делает то, что хочет сама. Её очень радует общение с нами", — рассказал Стас.

На слухи о том, что певица не выходит в свет из-за плохого самочувствия, Стас ответил, что здоровье у неё в порядке.

"Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я всё контролирую. Я же по анализам спец — хорошо разбираюсь в них".

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения.



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