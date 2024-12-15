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Новый скандал с группой Руки вверх: бывший продюсер обвинил коллектив в бандитских методах

1:25
Шоу-бизнес

Андрей Маликов, который работал с группой в 1996–1999 годах, заявил, что участники группы разорвали с ним отношения из-за алчности.

Сергей Жуков
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Жуков

Продюсер недоумевает, почему группа не попыталась обсудить проблемы, поделить всё честно и цивилизованно разойтись. По его словам бывшие коллеги предпочли решить вопрос в стиле 90-х годов "по беспределу".

"Жадность не знает границ. Они договорились с третьей стороной за моей спиной", — рассказал Маликов.

А ведь всё так хорошо начиналось, им было легко вместе работать, пишет Газета. ру, хотя никто не знал, выстрелит ли новый проект. Но они быстро поднялись на волне популярности и со временем музыкантам стало мало денег. По словам продюсера, они воспользовались моментом в 1999 году — подло и цинично сбежали.

"В сговоре и при поддержке третьей стороны и аффилированных лиц и гадкая месть с применением грубой силы. Под удар, конечно, поставили меня и мою семью", — отметил продюсер.

Экс-продюсер группы также утверждает, что после выхода фильма "Руки Вверх! 10 лет, всё по-честному" участники коллектива "умышленно совершили действия, порочащие его деловую репутацию, честь и достоинство".

Уточнения

"Руки Вверх " - российская музыкальная поп-группа. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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