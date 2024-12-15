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В Иране певицу арестовали за выступление без хиджаба, за это может грозить смертная казнь

Шоу-бизнес

Парасту Ахмади и ещё четверых музыкантов задержали в Иране после публикации онлайн-концерта на YouTube, где девушка выступала с оголёнными плечами и без хиджаба, нарушив тем самым закон Исламской Республики, сообщил адвокат Милад Панахипур.

Девушка в хиджабе
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка в хиджабе

По данным Телеграм-канала Baza, онлайн-концерт, прошедший пару дней назад, вызвал горячие дискуссии в иранских соцсетях. Несмотря на ограничение YouTube в исламской стране, его посмотрели 1,5 млн раз за сутки, а короткие видео с концерта распространились в Сети.

Задержание музыкантов произвели потому что в Иране женщинам запрещено петь сольно или появляться без хиджаба. Недавно был даже принят закон, по которому за "пропаганду непристойности, отказ от хиджаба и неподобающее поведение" грозит до 10 лет, а в отдельных случаях — и смертная казнь.

Отмечается, что выступление Ахмади без хиджаба — возможно, сознательный акт неповиновения. Она уже участвовала в протестах против ношения хиджаба в 2022 году, когда её дом обыскивали, а саму певицу допрашивали спецслужбы.

Позже глава полиции Мазендарана на специально созванном брифинге заявил, что певицу Парасту Ахмади отпустили домой. В иранских соцсетях люди обрадовались такому исходу и поздравляют девушку и её родных с победой.

Уточнения

Хиджа́б в исламе — накидка, скрывающая тело и/или лицо, которую мусульманки надевают при выходе на улицу.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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