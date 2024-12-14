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Стало известно, почему на самом деле принц Гарри поспешно женился на Меган Маркл

1:15
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились всего лишь через два года после начала отношений, поскольку её "биологические часы" уже отсчитывали время.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

Как пишет журналистка Тина Браун в своей книге "Дворцовые документы: внутри Дома Виндзоров", бабушка принца, Елизавета II, и его старший брат Уильям опасались, что Гарри повторит судьбу своих родителей — принцессы Дианы и принца Чарльза, которые поженились всего лишь после шести месяцев знакомства, но их брак оказался неудачным.

Кроме того, родственники Гарри выражали опасения, что американская актриса не сможет быстро освоить королевские традиции. Однако принц был непреклонен.

По словам Браун, он объяснил своё решение тем, что хочет иметь детей от Меган, а её "биологические часы тикают". На момент свадьбы принцу Гарри было 33 года, а его избраннице — 36.

У принца Гарри и Меган Маркл уже есть двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет.

Ранее юморист Лион Измайлов поделился своими мыслями о браке Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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