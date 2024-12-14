Раскрыта тайна брака Петросяна и Степаненко: она не хотела работать

В программе "Судьба человека" артист эстрады Лион Измайлов поделился, что Евгений Петросян жаловался на нежелание своей бывшей супруги Елены Степаненко работать.

Фото: youtube.com by канал ВКЛЮЧАЕМ 2.0, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Петросян и Елена Степаненко

Лион Измайлов был близким другом семьи Петросяна и Степаненко. Он рассказал, что Евгений Петросян просил его написать для Елены номер, так как она не стремилась к выступлениям.

"Когда они были вместе, она не хотела выступать. Ей нравилось заниматься домом, готовить, строить дачу. А Петросян хотел, чтобы она работала, ведь она талантливый человек", — отметил Измайлов.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. В декабре 2019 года юморист женился на Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года.

Ранее стало известно о переживаниях бывшей жены Филиппа Бегака на фоне его брака с Анастасией Ивлеевой.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



Еле́на Григо́рьевна Степане́нко (род. 8 апреля 1953, Сталинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, юмористка, артистка эстрады (разговорный жанр), телеведущая, пародистка, певица и поэтесса, заслуженная артистка России (1995).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.