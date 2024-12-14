Экс-супруга Филиппа Бегака раскрыла своё эмоциональное состояние на фоне его свадьбы с Анастасией Ивлеевой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга Филиппа Бегака, который недавно женился на известной блогерше Анастасии Ивлеевой, поделилась своими чувствами после прочтения последних новостей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Ивлеева

Модель Анастасия Абрютина, с которой телеведущий расстался летом 2024 года, не комментирует свою личную жизнь, однако в социальных сетях намекает на свои переживания.

Недавно она опубликовала картинку с изображением ядерного взрыва и фигурки, которая пытается сохранить спокойствие на его фоне. Также она призналась, что очень переживает. Пока все обсуждают неожиданную свадьбу блогера, бывшая избранница Филиппа заедает стресс.

"Что делает женщина в два часа ночи, когда нервничает?" — написала Анастасия, продемонстрировав, что собирается готовить пиццу.

Для Филиппа Бегака брак с Анастасией Ивлеевой стал третьим. Его первой супругой была фотограф Виталина Строкач, которая родила ему дочь Василису.

Ранее Анастасия Ивлеева ответила на оскорбления Филиппа Киркорова.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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