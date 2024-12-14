Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта тайна рождения рыжих кошек
Идеальный рецепт фаршированных перцев с капустой
Раскрыта тайна брака Петросяна и Степаненко: она не хотела работать
2 отеля Болгарии, попавших в рейтинг ста лучших отелей страны
США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти
В Приморье выпущенный на свободу тигр преодолел 200 км, чтобы найти любимую с детства тигрицу
С 1 января меняются правила провоза животных в поездах
Автохитрости, которые помогут в любой ситуации
Как укрепить связь с питомцем: советы для любителей кошек

Экс-супруга Филиппа Бегака раскрыла своё эмоциональное состояние на фоне его свадьбы с Анастасией Ивлеевой

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга Филиппа Бегака, который недавно женился на известной блогерше Анастасии Ивлеевой, поделилась своими чувствами после прочтения последних новостей.

Анастасия Ивлеева
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Ивлеева

Модель Анастасия Абрютина, с которой телеведущий расстался летом 2024 года, не комментирует свою личную жизнь, однако в социальных сетях намекает на свои переживания.

Недавно она опубликовала картинку с изображением ядерного взрыва и фигурки, которая пытается сохранить спокойствие на его фоне. Также она призналась, что очень переживает. Пока все обсуждают неожиданную свадьбу блогера, бывшая избранница Филиппа заедает стресс.

"Что делает женщина в два часа ночи, когда нервничает?" — написала Анастасия, продемонстрировав, что собирается готовить пиццу.

Для Филиппа Бегака брак с Анастасией Ивлеевой стал третьим. Его первой супругой была фотограф Виталина Строкач, которая родила ему дочь Василису.

Ранее Анастасия Ивлеева ответила на оскорбления Филиппа Киркорова.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Недвижимость
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Раскрыта тайна брака Петросяна и Степаненко: она не хотела работать
2 отеля Болгарии, попавших в рейтинг ста лучших отелей страны
США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти
В Приморье выпущенный на свободу тигр преодолел 200 км, чтобы найти любимую с детства тигрицу
С 1 января меняются правила провоза животных в поездах
Автохитрости, которые помогут в любой ситуации
Как укрепить связь с питомцем: советы для любителей кошек
Магнитные поля чёрных дыр как ключ к разгадке космических лучей
Эксперт рассказал, как подобрать электрокамин для дома
Экс-супруга Филиппа Бегака раскрыла своё эмоциональное состояние на фоне его свадьбы с Анастасией Ивлеевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.