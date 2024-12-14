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Анастасия Ивлеева ответила на новые оскорбления Филиппа Киркорова: конфликт продолжается

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Ивлеева не осталась в стороне от новых нападок в свой адрес со стороны народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Анастасия Ивлеева
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Ивлеева

В недавнем интервью на "Новом радио" музыкант позволил себе некорректные высказывания в адрес телеведущей, а также назвал её неблагодарным человеком. Он также отметил, что она не извинилась за то, какой ущерб нанесла его репутации своим приглашением на "голую" вечеринку.

Анастасия Ивлеева не осталась в долгу и незамедлительно отреагировала на выпад артиста. Она обратила внимание на провокационную надпись на свитере ведущего подкаста "НеДудь".

"Тут ещё ведущий сразу обозначил, что райдер Киркорова не будет выполнен", — иронично прокомментировала она.

Недавно стало известно, что Анастасия Ивлеева вышла замуж во второй раз. Её избранником стал Филипп Бегак — ведущий на телеканале "Культура" и бизнесмен.

Ранее Ричард Гир рассказал, как отказался от роли в фильме "Красотка".

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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