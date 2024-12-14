Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересмотр целей СВО. В составе России могут появиться новые регионы
Стали известны подробности отснятых новогодних огоньков на ТВ
Раскрыта тайна рождения рыжих кошек
Идеальный рецепт фаршированных перцев с капустой
Раскрыта тайна брака Петросяна и Степаненко: она не хотела работать
2 отеля Болгарии, попавших в рейтинг ста лучших отелей страны
США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти
В Приморье выпущенный на свободу тигр преодолел 200 км, чтобы найти любимую с детства тигрицу
С 1 января меняются правила провоза животных в поездах

Ричард Гир признался, что изначально отказался от роли в фильме с Джулией Робертс

1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский актёр Ричард Гир в интервью People рассказал, что после первого прочтения сценария фильма "Красотка" он отказался от участия в съёмках.

Ричард Гир и Джулия Робертс
Фото: youtube.com by канал Good Moments, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ричард Гир и Джулия Робертс

По словам Гира, он не смог до конца понять образ богатого бизнесмена Эдварда Льюиса, которого ему предложили сыграть. Актёр подумал, что эта роль не для него.

Однако режиссёр фильма Гэри Маршалл предложил Гиру вместе поработать над персонажем, и актёр согласился. К тому же, на главную женскую роль уже утвердили Джулию Робертс.

Ричард Гир вспомнил, что в момент, когда режиссёр позвонил ему, чтобы узнать его окончательное решение, он был вместе с Робертс. Актриса подняла листочек и попросила: "Согласись, пожалуйста".

Ричард Гир признался, что гордится результатом своей работы и тем, как был выстроен процесс съёмок. Он отметил, что этот фильм многому его научил.

Ранее Екатерина Климова ответила на вопрос о четвёртой свадьбе.

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр. 

Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Садоводство, цветоводство
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Авто
Светофор и автомат — как правильно остановиться Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Раскрыта тайна брака Петросяна и Степаненко: она не хотела работать
2 отеля Болгарии, попавших в рейтинг ста лучших отелей страны
США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти
В Приморье выпущенный на свободу тигр преодолел 200 км, чтобы найти любимую с детства тигрицу
С 1 января меняются правила провоза животных в поездах
Автохитрости, которые помогут в любой ситуации
Как укрепить связь с питомцем: советы для любителей кошек
Магнитные поля чёрных дыр как ключ к разгадке космических лучей
Эксперт рассказал, как подобрать электрокамин для дома
Экс-супруга Филиппа Бегака раскрыла своё эмоциональное состояние на фоне его свадьбы с Анастасией Ивлеевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.