Ричард Гир признался, что изначально отказался от роли в фильме с Джулией Робертс

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский актёр Ричард Гир в интервью People рассказал, что после первого прочтения сценария фильма "Красотка" он отказался от участия в съёмках.

Фото: youtube.com by канал Good Moments, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ричард Гир и Джулия Робертс

По словам Гира, он не смог до конца понять образ богатого бизнесмена Эдварда Льюиса, которого ему предложили сыграть. Актёр подумал, что эта роль не для него.

Однако режиссёр фильма Гэри Маршалл предложил Гиру вместе поработать над персонажем, и актёр согласился. К тому же, на главную женскую роль уже утвердили Джулию Робертс.

Ричард Гир вспомнил, что в момент, когда режиссёр позвонил ему, чтобы узнать его окончательное решение, он был вместе с Робертс. Актриса подняла листочек и попросила: "Согласись, пожалуйста".

Ричард Гир признался, что гордится результатом своей работы и тем, как был выстроен процесс съёмок. Он отметил, что этот фильм многому его научил.

Ранее Екатерина Климова ответила на вопрос о четвёртой свадьбе.

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр.



Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.