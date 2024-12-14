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Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и продюсер Эмин Агаларов повторно женился на своей бывшей супруге Алёне Гавриловой, осознав свою ошибку в расставании с моделью.

Эмин Агаларов
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмин Агаларов

В интервью для "Москва 24" Эмин признался, что не может точно сказать, почему они расстались, но уверен, что сам был виноват в этом.

"Я даже не могу объяснить, как такое могло произойти. У нас с Алёной были разные периоды. Мы пережили как счастливые, так и очень непростые моменты. В какой-то момент что-то у нас сломалось, и это произошло больше по моей вине", — рассказал музыкант.

Осознав свою ошибку, Эмин решил исправить ситуацию. Он снова сделал предложение Алёне, и они стали счастливой парой. Артист не стал скрывать, что Гаврилова не хотела давать ему второй шанс из-за своей осторожности.

Ранее Влад Топалов назвал нестандартной их семью с Региной Тодоренко.

Уточнения

Эми́н Араз оглы Агала́ров (азерб. Emin Araz oğlu Ağalarov; род. 12 декабря 1979, Баку, Азербайджанская ССР, СССР), известный также как Эмин Аразович Агаларов или мононимно как Emin — азербайджанский певец, музыкант, автор песен, предприниматель; народный артист Азербайджана (2018), заслуженный артист Республики Адыгея (2018). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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