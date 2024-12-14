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Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Влад Топалов в беседе с Еленой Езоповой поделился, что их с телеведущей Региной Тодоренко семья отличается от большинства.

Влад Топалов
Фото: youtube.com by канал Елена Езопова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влад Топалов

Он рассказал, что стремится минимизировать свою работу, чтобы больше времени проводить с двумя сыновьями. В то же время его супруга активно занимается съёмками.

"У всех моих друзей модель семьи немного иная, более традиционная: папа работает, а мама занимается детьми. А у нас не так. Иногда мама проводит дома даже меньше времени, чем папа", — объяснил артист.

Влад Топалов подчеркнул, что не видит в этом никакой проблемы, ведь ему нравится проводить время дома с детьми. При этом у музыканта остаётся желание развиваться и самореализовываться.

Ранее рэпер Natan поделился, с кем планирует встретить Новый год.

Уточнения

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».
 

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, певица, актриса, композитор, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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