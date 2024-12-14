Рэпер Natan рассказал, с кем будет отмечать Новый год

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Рэп-исполнитель Natan, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов, поделился своими планами на празднование Нового года в кругу семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Natan

Несмотря на скандалы, связанные с его изменами, артист намерен провести новогоднюю ночь с детьми — 12-летним Натаниэлем и шестилетним Ратмиром. Однако, как отметил Natan, он не сможет надеть костюм Деда Мороза, чтобы поздравить их.

"У меня не совпадает цвет кожи с Дедом Морозом, поэтому мне пришлось бы перекрашивать всё лицо", — пошутил он.

Натан подчеркнул, что в уходящем году он извлёк много уроков для себя и надеется, что его пример поможет поклонникам избежать подобных ошибок. Он с оптимизмом вступает в новый год с "новыми мыслями".

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Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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