Актриса Александрова рассказала, почему Юра Борисов заслуживает престижной американской кинонаграды

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Актриса Марина Александрова искренне желает коллеге Юре Борисову победы на престижной американской кинопремии "Оскар".

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов

В недавнем интервью изданию ОК! она поделилась, что считает зарубежное признание Юры Борисова, особенно после его роли второго плана в фильме "Анора", абсолютно заслуженным.

"Я так рада за Юру Борисова! Если ему на "Оскаре" дадут хоть какую-то награду за "Анору", даже просто номинацию, я буду одной из первых кричать, что он великий актёр. Это не удавалось никому, и это очень круто. Если это произойдёт, он даст нам всем другую возможность", — отметила Александрова.

Марина Александрова подчеркнула, что всегда поддерживает своих коллег и благодарит их за хорошую работу. Если ей что-то очень нравится, она может позвонить даже тем, с кем не знакома лично.

Ранее певица Алсу показала свою фигуру в облегающем платье и ответила на слухи о своей возможной беременности.

Уточнения

Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра, кино и телевидения.





Мари́на Андре́евна Алекса́ндрова (настоящая фамилия Пупе́нина; род. 29 августа 1982, Кишкунмайша, Бач-Кишкун, ВНР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.



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