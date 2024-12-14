Алсу показала фигуру в облегающем платье и ответила на слухи о беременности

Певица Алсу поделилась в своём личном блоге видео, на котором она готовится к выступлению на "Золотом граммофоне". В этом видео она ответила на все возможные вопросы, связанные с её внешним видом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

Артистка предстала в эффектном изумрудном платье, которое, как видно на видео, слегка округлило её фигуру. Это могло вызвать слухи о возможной беременности. Однако Алсу поспешила опровергнуть эти домыслы.

"Нет, я не беременна, просто плотно поела перед выступлением", — написала она.

Напомним, что в августе Алсу развелась со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака. Певица не раскрывала конкретных причин разрыва отношений с мужем, но намекнула на его неверность.

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Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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