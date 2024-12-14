Роза Сябитова пожалела Анастасию Ивлееву после второго замужества

Народная сваха Роза Сябитова с сочувствием отнеслась к блогерше Анастасии Ивлеевой, недавно вышедшей замуж во второй раз.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Ивлеева

Соведущая программы "Давай поженимся!" убеждена, что брак артистки обречён из-за отношений с родственниками её супруга.

"Свекровь Анастасии даёт такие комментарии, что мне искренне жаль её. Я искренне желаю, чтобы все российские женщины, особенно звёзды, были счастливы", — цитирует Сябитову VOICE.

Телеведущая критически относится к российским мужчинам, которые больше заботятся о своём статусе, чем о счастье любимой женщины. Она считает, что брак Анастасии Ивлеевой будет держаться только на её терпении, а когда новые родственники перестанут это терпеть, всё развалится.

Анастасия Ивлеева вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, для которого этот брак стал третьим.

Ранее Кристина Асмус посмеялась над бывшим супругом Гариком Харламовым.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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