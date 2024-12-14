Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус отреагировала на недавний пост комика Игоря Джабраилова в социальных сетях, на котором был запечатлён её бывший супруг, юморист Гарик Харламов. Артистка вновь не удержалась от шутки в адрес бывшего возлюбленного.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус и Гарик Харламов

Игорь Джабраилов поделился кадром со съёмок шоу, на котором присутствовали Харламов и другие юмористы — Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Антон Шастун и Дмитрий Позов. Он спросил у подписчиков, кого бы они хотели увидеть в киндер-сюрпризе.

"Мне любого без кепки. Не люблю, когда попадаются повторные экземпляры", — написала Кристина Асмус.

Поклонники оценили юмор актрисы и позавидовали их отношениям с Харламовым, которые удалось сохранить ради их общей дочери.

Оба бывших возлюбленных сейчас счастливы в новых отношениях. Юморист в уходящем году женился на актрисе Катерине Ковальчук и признаётся, что мечтает о ещё детях.

Кристина Асмус, в свою очередь, раскрыла свой роман с кинопродюсером Ильёй Бурцом, который, как выяснилось, полтора года назад расстался с женой.

Ранее в сети было опубликовано свежее фото Анастасии Ивлеевой с её новым мужем.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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