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В Сети появилось фото Ивлеевой с новым мужем, с которым она тайно заключила брак

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несколько дней назад блогерша Анастасия Ивлеева поделилась радостной новостью о том, что вышла замуж. В сети появилось фото телеведущей с её новым мужем, сделанное на борту самолёта.

Анастасия Ивлеева
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Ивлеева

Этот кадр был опубликован в телеграм-канале Admin. Anshlak, где под ним появилась подпись: "Настюшка с новым мужем летит в Москву".

Сама Ивлеева также поделилась своими финальными кадрами из Мурманска, где, по слухам, она зарегистрировала брак со своим избранником Филиппом Бегаком.

Анастасия Ивлеева стала женой Филиппа Бегака, ведущего на телеканале "Культура" и владельца фермерского хозяйства. Артистка не раскрывает подробности своих отношений с возлюбленным.

Известно, что у Бегака есть дочь от предыдущего брака, и для него союз с телеведущей стал уже третьим.

Ранее Анна Заворотнюк сообщила о том, что ждёт ребёнка.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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