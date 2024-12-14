Дочь Анастасии Заворотнюк ждёт ребёнка

Анна Заворотнюк, старшая дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась в социальных сетях радостной новостью о своей предстоящей беременности. На опубликованных кадрах заметно округлившийся живот Анны.
Она призналась, что очень волнуется, но не может больше скрывать причину своего долгого отсутствия в социальных сетях. В нескольких снимках, сделанных около неизвестного отеля, Анна Заворотнюк с улыбкой написала, что они с мужем с нетерпением ждут встречи с малышом.
Дочь актрисы тайно вышла замуж в 2022 году за бизнесмена Тимура Исмаилова. Личность супруга Анны стала известна только в июне 2024 года, когда не стало Анастасии Заворотнюк.
Сейчас Анна Заворотнюк вместе с мужем живёт в Дубае. По её словам, это связано с работой мужа.
Ранее Филипп Киркоров с неприязнью высказывался в адрес Анастасии Ивлеевой.
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.