Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три скрытые опасности яичной скорлупы для растений
Как база под макияж помогает выровнять кожу и скрыть недостатки
Почему нельзя пользоваться смартфоном за едой
Эксперты назвали способ сделать жилье доступным для россиян
Что делать, если у кошки гноятся глаза? Советы по лечению
Дочь Анастасии Заворотнюк ждёт ребёнка
Какие растения можно посеять на рассаду в декабре
Запечённая картошка с этим соусом получится ароматной и невероятно вкусной
Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках

Киркоров с ненавистью высказался об Ивлеевой: неблагодарный человек

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров в эфире "Нового радио" ясно дал понять, что не хочет иметь ничего общего с блогершей Анастасией Ивлеевой, из-за которой он оказался в центре скандала после "голой" вечеринки.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Ведущий подкаста "НеДудь" Никита Никитин спросил музыканта, какую вечеринку он выберет: у Ивлеевой или у P. Diddy (американского рэпера, который находится под арестом из-за обвинений в рэкете и сексуальном насилии).

"Ни в коем случае не у Ивлеевой. Это факт. Она редкая и неблагодарная личность, которая даже не извинилась передо мной. И ещё позволяет себе публично высказываться обо мне", — категорично ответил Киркоров.

Певец подчеркнул, что не хочет делать поспешных выводов о своём американском коллеге, так как "не живёт слухами". Однако он ещё раз в жёсткой форме заявил, что больше не пойдёт на вечеринку к Ивлеевой.

Ранее стало известно, почему Селена Гомес несколько месяцев скрывала свою помолвку.

 

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления
Запечённая картошка с этим соусом получится ароматной и невероятно вкусной
Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках
Киркоров с ненавистью высказался об Ивлеевой: неблагодарный человек
Укладка без повреждений: советы по правильному уходу за волосами
Старинная школа стала отелем: что ждёт гостей в живописной деревне Сиррако
Китай внедряет новые технологии охраны порядка: искусственный интеллект против преступности
Как кошки видят окружающий мир? Интересные факты
Ногтевой синдром, который указывает на деменцию
Доллар до 127 рублей — это новая реальность для россиян в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.