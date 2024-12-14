Киркоров с ненавистью высказался об Ивлеевой: неблагодарный человек

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Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров в эфире "Нового радио" ясно дал понять, что не хочет иметь ничего общего с блогершей Анастасией Ивлеевой, из-за которой он оказался в центре скандала после "голой" вечеринки.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Ведущий подкаста "НеДудь" Никита Никитин спросил музыканта, какую вечеринку он выберет: у Ивлеевой или у P. Diddy (американского рэпера, который находится под арестом из-за обвинений в рэкете и сексуальном насилии).

"Ни в коем случае не у Ивлеевой. Это факт. Она редкая и неблагодарная личность, которая даже не извинилась передо мной. И ещё позволяет себе публично высказываться обо мне", — категорично ответил Киркоров.

Певец подчеркнул, что не хочет делать поспешных выводов о своём американском коллеге, так как "не живёт слухами". Однако он ещё раз в жёсткой форме заявил, что больше не пойдёт на вечеринку к Ивлеевой.

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Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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