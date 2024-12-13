Новый Жириновский? Певец Лепс вступил в партию ЛДПР

Российский певец Григорий Лепс стал членом партии ЛДПР. Об этом рассказал журналист Владимир Соловьев.
"Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР на выставке, которая посвящена 35-летию партии", — написал Соловьев в своем telegram-канале.
Он даже выложил в сеть фото с партбилетом Лепса, где указано, что певец 13 декабря стал членом ЛДПР.
Кстати, ЛДПР отмечает 35-летие. Президент России Владимир Путин в письменном обращении указал на вклад этой партии в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен и ресторатор.
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