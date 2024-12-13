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Новый Жириновский? Певец Лепс вступил в партию ЛДПР

0:45
Шоу-бизнес

Российский певец Григорий Лепс стал членом партии ЛДПР. Об этом рассказал журналист Владимир Соловьев.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

"Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР на выставке, которая посвящена 35-летию партии", — написал Соловьев в своем telegram-канале.

Он даже выложил в сеть фото с партбилетом Лепса, где указано, что певец 13 декабря стал членом ЛДПР.

Кстати, ЛДПР отмечает 35-летие. Президент России Владимир Путин в письменном обращении указал на вклад этой партии в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен и ресторатор.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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