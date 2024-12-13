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Раскрыта причина, по которой Селена Гомес несколько месяцев скрывала помолвку

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская певица и актриса Селена Гомес несколько месяцев скрывала свою помолвку с продюсером Бенни Бланко, чтобы не отвлекать внимание от недавнего события — рождения ребёнка у её бывшего возлюбленного Джастина Бибера.

Селена Гомес с возлюбленным
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селена Гомес с возлюбленным

Как сообщает Daily Mail, Гомес получила предложение руки и сердца в конце августа, но не стала делать поспешное публичное заявление. Она не хотела, чтобы её помолвка привлекала внимание к Джастину Биберу и его новорождённому сыну.

"Они обручились в августе, и Селена не желала, чтобы её помолвка была связана с Бибером. Они знали, что так и будет", — объяснил инсайдер.

По словам источника, Селена опасалась, что сразу после объявления о её помолвке начнутся разговоры о том, что она сделала это специально, чтобы отвлечь внимание от семьи Биберов и их ребёнка.

Ранее Владимир Пресняков публично выступил в защиту своего старшего сына.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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