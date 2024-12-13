Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах

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Певец Владимир Пресняков решительно защищает своего старшего сына Никиту, который, как сообщают СМИ, выступает в американских барах с каверами на популярные русские хиты прошлых лет.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Пресняков

На церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Владимир Пресняков поделился с "Абзацем", что его сын поступает правильно, так как является настоящим профессионалом в своем деле.

"Никита — настоящий артист. Он очень талантлив и успешно справляется со своей работой. Поверьте, исполнение каверов — это непростое дело. Этот жанр музыки недооценён, хотя на самом деле он очень востребован и интересен", — сказал музыкант.

Владимир Пресняков отметил, что каверы сейчас пользуются огромной популярностью, ведь многим людям нравится слышать любимые композиции в новой обработке и в новом прочтении.

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Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.



Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.





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