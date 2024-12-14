Сергей Безруков рассказал, как снимался в сериале Плевако с женой-режиссёром

Актёр Сергей Безруков объяснил, каково ему было работать в кино с женой-режиссёром Анной Матисон.
Сергей Безруков исполнил роль юриста Фёдора Плевако в историческом сериале "Плевако".
Актёр рассказал, что с женой они "отрабатывали" съёмочный процесс в домашних условиях, отправив детей спать.
Безруков заверил, что ему было не напряжно работать с женой, с которой дома они продолжали репетировать.
"Когда жена и режиссёр, и сценарист, то любые изменения — а изменения всегда неизбежны по ходу таких длительных съемок — мы могли обсудить ещё дома и приехать на площадку с готовым решением. Это на сто процентов вдохновляло", — цитирует слова звезды театра и кино "РБК".
Режиссёр сериала Алексей Учитель отметил, что Безруков старался оправдать ожидания супруги и слушался её безоговорочно.
Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец.
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