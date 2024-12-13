Лариса Гузеева заговорила об эмиграции: не останусь здесь жить

Телеведущая Лариса Гузеева, к удивлению поклонников, объявила о своём отъезде из России. Однако она сразу же опровергла слухи об эмиграции, объяснив, с какой целью отправилась в Стамбул.
Лариса Гузеева подчеркнула, что не собирается жить в турецком городе, поскольку очень любит Москву.
"Это мой любимый город, я всегда о нём мечтала. Обожаю Россию, ведь какой Новый год без снега? Я приехала сюда, потому что много работала и устала. Отдохну и сразу же вернусь обратно", — сказала артистка.
Недавно стало известно, что Лариса Гузеева приобрела двухэтажный дом с панорамным видом на океан на Бали. По её словам, она не планирует часто посещать остров, поэтому будет сдавать недвижимость в аренду.
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Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).
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