Сэм Тейлор-Джонсон и Аарон Тейлор-Джонсон вместе появились на красной дорожке

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Сэм Тейлор-Джонсон и Аарон Тейлор-Джонсон вышли в свет с двумя старшими дочерьми.

Фото: https://www.yahoo.com by Инстаграм Сэм Тейлор-Джонсон is licensed under public doman Актёры Сэм Тейлор-Джонсон и Аарон Тейлор-Джонсон

Пара познакомилась в 2008 году на съемках режиссёрского дебюта Сэма "Стать сыном". Актрисе тогда было 42 года, а Аарону — 18.

Они быстро обручились всего через год после знакомства и до свадьбы у них родились две дочери: 14-летняя Вильда, и 12-летняя Роми.

У Сэм также есть две дочери от предыдущего брака с арт-дилером Джеем Джоплингом:

Аарон публично называет Анжелику и Джесси своими дочерьми, они и Сэм поддержали его на премьере его нового фильма "Крэйвен-охотник" в Нью-Йорке.

Четверо появились на мероприятии 10 декабря и позировали для журналистов, что стало первым случаем, когда Анжелика и Джесси появились на премьере вместе с мамой и отчимом.

Уточнения

Сама́нта Луи́з Те́йлор-Джо́нсон (англ. Samantha Louise Taylor-Johnson; 4 марта 1967, Кройдон, Англия, Великобритания) — британская кинорежиссёр, сценаристка, кинопродюсер, актриса, художница и фотограф.



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