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Шура объяснил, почему не готов перепевать песни Мурата Насырова

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, заявил, что не собирается исполнять песни своего друга, артиста Мурата Насырова, который ушёл из жизни в 2007 году.

Певец Шура
Фото: vk.com by канал LABELCOM, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Шура

В беседе с NEWS.RU Шура поделился, что они были близкими друзьями и делили одну гримёрку. Он отметил, что испытывает тёплые чувства к Мурату Насырову и не хочет повторять его композиции.

"Я исполняю песни многих артистов, но именно к Мурату у меня особенное отношение. Его слова "Я — это ты, ты — это я" мне близки. Я не буду их перепевать. Это его наследие", — сказал Шура.

Мурат Насыров скончался в 2007 году, его тело было найдено под окнами дома. Вдова артиста рассказала, что народная артистка СССР Алла Пугачёва с уважением относилась к её мужу и ценила его талант.

У певца остались двое детей: дочь Лия окончила Российский экономический университет имени Плеханова, а её брат Аким посвятил свою жизнь музыке.

Ранее стало известно, что Анна Asti воссоединилась с мужем после скандала со сливом интимных фотографий.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

Мура́т Исмаи́лович Насы́ров (каз. Мұрат Исмаилұлы Насыров; 13 декабря 1969, Алма-Ата — 19 января 2007, Москва) — советский, казахстанский и российский эстрадный певец, автор песен. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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