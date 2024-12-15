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Джим Керри признался, что прервал отдых на пенсии из-за нехватки денег

1:02
Шоу-бизнес

Голливудский актёр Джим Керри объяснил, что ему пришлось снова заняться работой, так как он стал испытывать финансовые трудности.

Актёр Джим Керри
Фото: https://www.instagram.com/forjimcarrey by Инстаграм Джима Керри is licensed under public doman
Актёр Джим Керри

Джим Керри заявил, что прервал свой отдых на пенсии, потому что ему "нужны деньги". Он признался, что не отказывался от работы, чтобы поправить своё финансовое положение.

В 2022 году Керри сообщал, что уходит на покой после выхода "Соника в кино 2".

Отдых звезды был непродолжительным. Менее чем через два года Variety подтвердил, что Керри возвращается с пенсии, чтобы сняться в "Сонике в кино 3".

В фильме, премьера которого состоится 20 декабря, Керри играет доктора Роботника и его деда Джеральда Роботника.

"Я вернулся в эту вселенную, потому что, прежде всего, мне предстоит сыграть гения, что немного натянуто. И я просто купил много вещей, и мне нужны деньги, честно говоря", — объяснил Керри.

Уточнения

Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри (англ. James Eugene «Jim» Carrey; род. 17 января 1962, Ньюмаркет, Онтарио, Канада) — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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