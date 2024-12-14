Стало известно, какую праздничную передачу покажут по ТВ в Новый год

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Что российское телевидение приготовило зрителям в праздничные дни?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Новый год

Телеканал НТВ активно готовится к встрече Нового года. Перед наступлением 2025 году зрителям телеканала покажут спецвыпуск шоу "Маска". Вести программу будет ведущий Вячеслав Макаров.

Ранее Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк.

Как сообщает "Вечерняя Москва", членами жюри праздничной телепередачи будут Филипп Киркоров, певица Валерию, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

В первые январские дни по НТВ выступят Дмитрий Маликов, Лариса Долина и другие знаменитости. Свой номер готовит звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд, которая выйдет на сцену со своей группой "Мандрагора".

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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