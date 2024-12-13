Что известно об избраннике Насти Ивлеевой Филиппе Бегаке

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева внезапно вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака. Что известно о молодом человеке?

Фото: https://vk.com/nastya.ivleeva.official by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак

Бегак — наследник художника и телеведущего Алексея Бегака. Он вёл программу "Правила жизни" на канале "Культура".

По материнской линии Филипп приходится родственником фамилий Михалковых-Кончаловских. Мать избранника Ивлеевой является дочерью писателя Юлиана Семёнова.

Филипп Бегак дважды состоял в браке. От первого супружеского союза у молодого человека есть дочь Василиса. Мать Филиппа отметила, что он нечасто видится с дочерью.

Ранее сообщалось, что брата мужа Насти Ивлеевой убили в 24-летнем возрасте.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Филипп редко видится и со своей мамой, которая проживает в Крыму. Женщина предпочитает на вмешиваться в личную жизнь сына. Новость о свадьбе наследника стала для неё сюрпризом.

Официально Бегак и Ивлеева зарегистрировали брак в Мурманске, после чего поехали в свадебное путешествие путешествие по Заполярью.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.



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