T-Кillah пожалел, что в момент развода Бузовой и Тарасова встал на сторону футболиста

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский хип-хоп, R&B, рэп исполнитель T-Кillah не может себе простить, что порвал все отношения с Ольгой Бузовой.

Фото: https://vk.com/t_killah_group by ВК-аккаунт аэпера T-Кillah is licensed under public doman Рэпер T-Кillah

T-Кillah понял, что поступил неправильно, что в момент развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова всецело встал на сторону футболиста, испортив отношения со звездой "Дома-2"

"Я сжёг мосты с Олей, это было неправильно!" — признался T-Кillah.

Музыкант считает, что поступил так из-за максимализма молодости и отсутствия жизненного опыта. Сейчас он пересмотрел своё поведение и пришёл к выводу, что ему следовало бы держать в ситуации конфликта нейтралитет и попытать сделать расставание звёздной пары более мягким.

Ранее Ольга Бузова обвинила бывшего мужа Дмитрия Тарасова в том, что он скрывал от неё миллионы.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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