Николая Баскова удивило настоящее имя Ирины Аллегровой

Певец Николай Басков попытался угадать настоящие имена Ирины Аллегровой, Анжелики Варум, певицы Валерии, рэпера Джигана и других звёзд.
Николай Басков поиграл в интересную игру с отгадыванием настоящих имён звёзд российской эстрады.
Исполнитель хита "Шарманка" без труда угадал, что настоящие имена Варум и певицы Валерии — Мария и Алла соответственно.
Настоящее имя рэпера Джигана Басков отказался угадывать, отметив, что все привыкли называть рэпера Джиганом, поэтому не имеет значение то, что он на самом деле Денис.
С именем Ирины Аллегровой у артиста возникли сложности. Он предположил, что Ирина — это настоящее имя звезды. Он очень удивился, узнав, что певицу в реальности зовут Инесса.
Ранее певец Прохор Шаляпин и телеведущая Анфиса Чехова признались, как их зовут на самом деле.
Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).
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Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.