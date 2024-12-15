Николая Баскова удивило настоящее имя Ирины Аллегровой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков попытался угадать настоящие имена Ирины Аллегровой, Анжелики Варум, певицы Валерии, рэпера Джигана и других звёзд.

Фото: https://vk.com/allegrovaofficial by ВК-аккаунт Ирины Аллегровой is licensed under public doman Певица Ирина Аллегрова

Николай Басков поиграл в интересную игру с отгадыванием настоящих имён звёзд российской эстрады.

Исполнитель хита "Шарманка" без труда угадал, что настоящие имена Варум и певицы Валерии — Мария и Алла соответственно.

Настоящее имя рэпера Джигана Басков отказался угадывать, отметив, что все привыкли называть рэпера Джиганом, поэтому не имеет значение то, что он на самом деле Денис.

С именем Ирины Аллегровой у артиста возникли сложности. Он предположил, что Ирина — это настоящее имя звезды. Он очень удивился, узнав, что певицу в реальности зовут Инесса.

Ранее певец Прохор Шаляпин и телеведущая Анфиса Чехова признались, как их зовут на самом деле.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).



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