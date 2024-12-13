Анна Asti воссоединилась с мужем после скандала со слитыми интимными фотографиями

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анна Asti, настоящее имя которой Анна Дзюба, и её супруг, бизнесмен Станислав Юркин, после скандала со сливом интимных фотографий вновь воссоединились.

Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Anna Asti

В Минске состоялся концерт артистки. Как пишет "КП", в перерыве между песнями, когда она общалась со зрителями, за её спиной появился мужчина с букетом цветов. Это был её супруг, который публично признался ей в любви.

"Ну почему ты всегда это делаешь?" — спросила Анна, обернувшись.

Напомним, что Анна Asti оказалась в центре внимания после того, как в сеть были слиты интимные фотографии из её телефона. Сама артистка попросила уважать её частную жизнь и пояснила, что фотографии предназначались для её мужа.

По её словам, с июля они с супругом подвергались шантажу со стороны мошенников. От них требовали большую сумму денег, угрожая опубликовать интимные фото с её смартфона.

Ранее певец T-Killah рассказал, что заморозил свой генетический материал.

Уточнения

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.