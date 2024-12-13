T-Killah заморозил свой генетический материл: что случилось?

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Рэпер T-Killah, известный также как Александр Тарасов, в недавнем интервью откровенно рассказал о том, что заморозил свой генетический материал в период, когда они с женой Марией Беловой не могли зачать ребенка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Тарасова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Тарасов и Мария Белова

По словам артиста, из-за проблем с зачатием им с супругой приходилось постоянно обращаться к специалистам. Некоторые из врачей посоветовали ему заморозить сперму, пока она в хорошем состоянии.

"Было несколько врачей, которые говорили: "Саша, сейчас у тебя хорошие анализы, в идеале тебе бы сдать сперму и заморозить её, потому что никогда не знаешь, что будет в будущем. Получится у вас забеременеть или нет, сколько вы ещё будете пытаться?" — признался певец.

Тарасов отметил, что пока не готов делиться своим генетическим материалом с другими людьми. Он подчеркнул, что в случае его смерти решение о его использовании переходит к его жене и матери.

Александр Тарасов и Мария Белова официально поженились в 2019 году, а в 2023 году у них родился сын Иван-Лионель.

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Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Тара́сов (более известен под псевдонимом T-Killah; род. 30 апреля 1989, Москва) — российский хип-хоп, R&B, рэп исполнитель, продюсер и медиафутболист.



Мария Белова (род. 28 августа 1989, Москва, СССР) — российская телеведущая, журналистка и блогер.



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