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Невыпущенные песни Майкла Джексона нашёл экс-полицейский в Сан-Фернандо

1:02
Шоу-бизнес

Неизданные музыкальные композиции короля поп-музыки Майкла Джексона были обнаружены в Калифорнии США.

Певец Майкл Джексон
Фото: https://www.instagram.com/maikl by Инстаграм Майкла Джексона is licensed under public doman
Певец Майкл Джексон

Бывший-полицейский Грегг Масгроув нашёл редкие записи певца Майкла Джексона на складе в долине Сан-Фернандо. Плёнки принадлежали музыкальному продюсеру Брайану Лорену.

На кассетах были обнаружены 12 невыпущенных песен, созданных Джексоном во время его работы над альбомом "Dangerous" (1989-1991 гг.).

На пленках слышен голос легендарного исполнителя, который обсуждает творческий процесс. Среди находок есть композиции, записанные в жанре рэп.

Представители фонд Джексона отказались покупать записи, хотя и не стали отрицать авторство музыки. Авторские права на творения певца принадлежат родственникам. Есть шанс, что поклонники артиста так и не услышат найденные произведения своего кумира.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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