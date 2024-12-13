Невыпущенные песни Майкла Джексона нашёл экс-полицейский в Сан-Фернандо

Неизданные музыкальные композиции короля поп-музыки Майкла Джексона были обнаружены в Калифорнии США.
Бывший-полицейский Грегг Масгроув нашёл редкие записи певца Майкла Джексона на складе в долине Сан-Фернандо. Плёнки принадлежали музыкальному продюсеру Брайану Лорену.
На кассетах были обнаружены 12 невыпущенных песен, созданных Джексоном во время его работы над альбомом "Dangerous" (1989-1991 гг.).
На пленках слышен голос легендарного исполнителя, который обсуждает творческий процесс. Среди находок есть композиции, записанные в жанре рэп.
Представители фонд Джексона отказались покупать записи, хотя и не стали отрицать авторство музыки. Авторские права на творения певца принадлежат родственникам. Есть шанс, что поклонники артиста так и не услышат найденные произведения своего кумира.
Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист.
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