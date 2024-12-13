Ксения Бородина рассказала об аллергии на чёрную икру

Телеведущая Ксения Бородина в своём личном блоге рассказала о том, что у неё появилась аллергия на чёрную икру.
По словам блогерши, в последнее время после употребления этого продукта ей становится плохо. Она не могла понять, какие именно продукты вызывают у неё такую реакцию, ведь всё было очень вкусным.
"Я пробовала разную икру из разных мест, но каждый раз мне становилось плохо. Это происходило один, два, три раза", — призналась Бородина.
Также она предположила, что в её организме может быть переизбыток омеги, так как она не может пить таблетки Омега-3.
Этим летом Ксения уже рассказывала о другой аллергии — на берёзу. Как оказалось, у её дочерей тоже есть эта проблема, а у младшей Теоны — ещё и на мятник.
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Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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