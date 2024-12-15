Юрий Лоза оправдался за отказ фотографироваться с поклонниками

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Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался фотографироваться со зрителями после концерта.

Фото: https://t.me/s/pustoeprosto by Телеграм-канал Юрия Лозы is licensed under public doman Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза отметил, что многих звёзд упрекают в том, что они отказывают поклонникам в просьбе сделать с ними памятное фото и дать им автограф. Таких артистов подозревают в звёздной болезни и высокомерии.

Автор и исполнитель хита "Плот" заверил, что сам он почти всегда откликается на предложение сфотографироваться с ценителями его творчества.

"Вчера после концерта мы галопом помчались на вокзал. А всё потому, что организаторы протянули с покупкой билетов, отчего им пришлось взять на отходящий через час после окончания концерта", — оправдался перед поклонниками певец в своём Telegram-канале.

Юрий Лоза отметил, что он объяснял зрителям причины своей спешки, однако они ему не все поверили. Его слова прозвучали как отговорка.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик.



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